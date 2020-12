Skicross, Fantelli e Deromedis eliminati in avvio. Ofner e Howden vincono a Val Thorens (Di lunedì 21 dicembre 2020) A Val Thorens (Francia) è andata in scena la quarta gara della Coppa del Mondo 2020-2021 di Skicross, disciplina dello sci-freestyle. Si trattava del recupero dell’evento cancellato sabato a causa del maltempo. Lucrezia Fantelli non è riuscita a replicare il bel quinto posto ottenuto ieri in gara-1: dopo il terzo tempo fatto siglare in qualifica, purtroppo l’azzurra si è fermata ai quarti di finale (primo turno). La nostra portacolori ha concluso in terza posizione la sua batteria alle spalle dell’austriaca Katrin Ofner e della canadese Marielle Thompson. La 24enne appare comunque in grande crescita e sembra potersi fare largo ai piani alto del circuito. Anche perché oggi ha perso contro due atlete che sono poi salite sul podio: la 30enne Ofner ha vinto (primo successo in carriera nel massimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) A Val(Francia) è andata in scena la quarta gara della Coppa del Mondo 2020-2021 di, disciplina dello sci-freestyle. Si trattava del recupero dell’evento cancellato sabato a causa del maltempo. Lucrezianon è riuscita a replicare il bel quinto posto ottenuto ieri in gara-1: dopo il terzo tempo fatto siglare in qualifica, purtroppo l’azzurra si è fermata ai quarti di finale (primo turno). La nostra portacolori ha concluso in terza posizione la sua batteria alle spalle dell’austriaca Katrine della canadese Marielle Thompson. La 24enne appare comunque in grande crescita e sembra potersi fare largo ai piani alto del circuito. Anche perché oggi ha perso contro due atlete che sono poi salite sul podio: la 30enneha vinto (primo successo in carriera nel massimo ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Via alla stagione dello skicross con Fanny Smith dominante: per Lucrezia Fantelli un gran 7° posto #freestyle #freeski #17D… - neveitalia : Via alla stagione dello skicross con Fanny Smith dominante: per Lucrezia Fantelli un gran 7° posto #freestyle… - SportPassionNet : Skicross Arosa #Lucrezia #Fantelli settima vittorie svedesi con Edebo e Mobaerg #Arosa: -

Ultime Notizie dalla rete : Skicross Fantelli Ski Cross, Coppa del Mondo Val Thorens 2020: trionfano Midol e Smith. Ottimo quinto posto per Fantelli OA Sport Val Thorens: Fantelli quinta nello skicross, Deromedis 17/o

Val Thorens riesce a dare il via alle gare di skicross, dopo due giorni di cancellazioni a causa del maltempo e la vittoria bacia un francese, Jonathan Midol, che batte in finale il canadese reece How ...

Via alla stagione dello skicross con Fanny Smith dominante: per Lucrezia Fantelli un gran 7° posto

Prime due gare di Coppa del Mondo sulle nevi di Arosa, con doppia vittoria svedese al maschile. E sabato e domenica si torna in pista a Val Thorens.

Val Thorens riesce a dare il via alle gare di skicross, dopo due giorni di cancellazioni a causa del maltempo e la vittoria bacia un francese, Jonathan Midol, che batte in finale il canadese reece How ...Prime due gare di Coppa del Mondo sulle nevi di Arosa, con doppia vittoria svedese al maschile. E sabato e domenica si torna in pista a Val Thorens.