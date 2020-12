Selvaggia Roma fa una precisazione su Francesco Chiofalo: d’Urso senza parole (Di lunedì 21 dicembre 2020) Selvaggia Roma a Live Non è la d’Urso ha fatto una precisazione su Francesco Chiofalo, suo ex fidanzato, che l’ha accusata di aver mentito su suo padre al GF Vip. Selvaggia Roma, dopo la fine della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, è stata ospite a Live Non è la d’Urso. L’ex concorrente di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 dicembre 2020)a Live Non è laha fatto unasu, suo ex fidanzato, che l’ha accusata di aver mentito su suo padre al GF Vip., dopo la fine della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, è stata ospite a Live Non è la. L’ex concorrente di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ssicuramentee2 : SELVAGGIA non ha postato ancora nessuna storia!! E BENE SI! È ANCORA DENTRO L’ASCENSORE DI LIVE!!! #noneladurso… - apathe_tic : RT @LiveNoneladUrso: Sentite, dopo i discorsi di Nina Moric dovreste essere in grado di capire il papà di Selvaggia Roma #noneladurso - aronora1D : RT @LiveNoneladUrso: Sentite, dopo i discorsi di Nina Moric dovreste essere in grado di capire il papà di Selvaggia Roma #noneladurso - valeriabelliSk : RT @LiveNoneladUrso: Sentite, dopo i discorsi di Nina Moric dovreste essere in grado di capire il papà di Selvaggia Roma #noneladurso - 80vogliadimori : RT @LiveNoneladUrso: Sentite, dopo i discorsi di Nina Moric dovreste essere in grado di capire il papà di Selvaggia Roma #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma Selvaggia Roma, il clamoroso gesto dopo il GF Vip: le immagini parlano chiaro SoloGossip.it Selvaggia Roma incontra il padre a Live Non è la D’Urso: “mi è mancato...

Si è conclusa la prima edizione di The Voice Senior 2020, il talent show "over 60" condotto con grandissimo successo da Antonella Clerici su... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...

Selvaggia Roma: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram, il rapporto con il padre, Live Non è la D’Urso

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata (l’ultima del 2020) di Live-Non è la D’Urso, in onda questa sera, domenica 20 dicembre su Canale 5. La padrona di casa, Barbara D’Urso, è pronta ad accogl ...

Si è conclusa la prima edizione di The Voice Senior 2020, il talent show "over 60" condotto con grandissimo successo da Antonella Clerici su... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata (l’ultima del 2020) di Live-Non è la D’Urso, in onda questa sera, domenica 20 dicembre su Canale 5. La padrona di casa, Barbara D’Urso, è pronta ad accogl ...