William e Harry, prove di riavvicinamento? (Di domenica 20 dicembre 2020) Secondo l’esperta reale Katie Nicholl, che ne ha parlato su “Vanity Fair Usa”, i due principi d’Inghilterra, i fratelli William e Harry, si starebbero riappacificando dopo mesi di incomprensioni. A Natale potrebbero farsi gli auguri in videochiamata. Harry sarebbe felice della nuova vita americana con la sua “anima gemella”, Meghan Markle. Chi sperava in una riconciliazione tra i principi fratelli William e Harry d’Inghilterra d’ora in poi potrebbe Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 20 dicembre 2020) Secondo l’esperta reale Katie Nicholl, che ne ha parlato su “Vanity Fair Usa”, i due principi d’Inghilterra, i fratelli, si starebbero riappacificando dopo mesi di incomprensioni. A Natale potrebbero farsi gli auguri in videochiamata.sarebbe felice della nuova vita americana con la sua “anima gemella”, Meghan Markle. Chi sperava in una riconciliazione tra i principi fratellid’Inghilterra d’ora in poi potrebbe Articolo completo: dal blog SoloDonna

giadapalombieri : @f_youresogolden @giorgiamaggioo @hazzalovesgucci @fOoLfOrYoUxZ eh vabbè Edward mi ha ricordato Harry, allora ho detto William - hackneywick : RT @ilmessaggeroit: #william e #harry, 'tregua natalizia': si scambiano i regali di Natale (ma non si vedranno) - ilmessaggeroit : #william e #harry, 'tregua natalizia': si scambiano i regali di Natale (ma non si vedranno) - VanityFairIt : Pare che i due fratelli stiano facendo di tutto per riparare la loro relazione e dimenticare le tensioni del passat… - wmixrue : @pxerfectnow lewis sarebbe louis william sarebbe harry shay sarebbe niall gli altri non li so :// -