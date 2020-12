Inter, Nainggolan via a gennaio? Ausilio: “Ha fatto bene, non lo svendiamo” (Di domenica 20 dicembre 2020) Si avvicina gennaio, il mese del mercato di riparazione. L'Inter si guarda intorno, ma valuta anche la possibilità di cedere alcuni elementi che non rientrerebbero nei piani della società e del progetto tecnico di Antonio Conte. Tra questi potrebbe esserci anche Radja Nainggolan, reduce da tre mesi senza grandi lampi e con poche presenze. Il belga potrebbe tornare a Cagliari.caption id="attachment 1028701" align="alignnone" width="1024" Nainggolan, getty images/captionSCENARIA questa voce ha voluto rispondere il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio ai microfoni di Sky Sport: "Nainggolan via a gennaio? Si vedrà. Abbiamo parlato anche recentemente con Radja. Ha lavorato bene, è stato un professionista esemplare. E' stato rallentato da qualche ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Si avvicina, il mese del mercato di riparazione. L'si guarda intorno, ma valuta anche la possibilità di cedere alcuni elementi che non rientrerebbero nei piani della società e del progetto tecnico di Antonio Conte. Tra questi potrebbe esserci anche Radja, reduce da tre mesi senza grandi lampi e con poche presenze. Il belga potrebbe tornare a Cagliari.caption id="attachment 1028701" align="alignnone" width="1024", getty images/captionSCENARIA questa voce ha voluto rispondere il direttore sportivo dei nerazzurri Pieroai microfoni di Sky Sport: "via a? Si vedrà. Abbiamo parlato anche recentemente con Radja. Ha lavorato, è stato un professionista esemplare. E' stato rallentato da qualche ...

