Ranieri su Candreva | “E’ tutto risolto | altrimenti non avrebbe giocato Ora fatemi gioire di questa vittoria”

(Di sabato 19 dicembre 2020) Claudio, tecnico della Samp, dopo il successo con il Crotone ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della vicenda legata ad Antonio:“Sono fatti nostri. Voi l’avete raccontato, avete fatto un po’ di colore, ora finiamola qui. E’non.Titolare col Sassuolo? Sicuramente sarà in campo perché è importante per noi, ma oradi, poi penso al Sassuolo”. Foto: Twitter ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il tecnico: "Abbiamo ricominciato a giocare come sappiamo nel secondo tempo, siamo stati attenti alle loro ripartenze" ...GENOVA - Dopo la partita col Crotone, Claudio Ranieri analizza con pacatezza la seconda vittoria consecutiva della Sampdoria, quinta stagionale, a partire dall'inserimento di Quagliarella a gioco in c ...