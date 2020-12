Lazio – Napoli | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità

(Di sabato 19 dicembre 2020) Posticipo serale della 13a giornata di Serie A. Sfida d’alta classifica tra, entrambe uscite scontente dopo il turno infrasettimanale. Lavuole riscattare il pareggio di Benevento. Illa sconfitta di misura in casa dell’ Inter. Lasi prepara a un’altra grande sfida, in un campionato finora altalenante. La squadra L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

Emergenza per tutte e due le formazioni. Inzaghi deve fare i conti con il dubbio Acerbi che verrà sciolto solo nella rifinitura di domenica: se non dovesse farcela, è pronto a prendere il suo posto We ...Parma Juventus I bianconeri tenteranno di accorciare e avvicinarsi alla vetta della classifica. Occhio al Parma, molto in forma.