“Chiusure, scelta giusta. Se non lo faceva Conte provvedevo io”, dice Nicola Zingaretti (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo le polemiche di ieri, il segretario Pd Nicola Zingaretti promuove il pacchetto di misure varato dal Governo: “E’ stata una scelta giusta”, dice. E rilancia sui fondi Next Genaration EU. Dopo un’attesa febbrile, durata giorni e segnata da forti polemiche, nella serata di ieri il Premier Giuseppe Conte ha ufficializzato in conferenza stampa il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo le polemiche di ieri, il segretario Pdpromuove il pacchetto di misure varato dal Governo: “E’ stata una”,. E rilancia sui fondi Next Genaration EU. Dopo un’attesa febbrile, durata giorni e segnata da forti polemiche, nella serata di ieri il Premier Giuseppeha ufficializzato in conferenza stampa il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Giovanni1946861 : @mastrobradipo @jeperego @PaolaDiCaro @davcarretta Ad avercene in Italia...! '30.10.2020 Videoconf leader Ue, Merke… - infoitsalute : Natale, Bassetti sull’ipotesi nuove chiusure: «Scelta sbagliata e poco coerente» - PaciollaNando : @NazzarenoMi @CambiasoJack @marco_gervasoni Certo che se la scelta e tra due facce della stessa medaglia, che vinca… - Carlo314159 : @giuseppe_concas @Luisacatanese @umanesimo La mia interpretazione e` che la scelta politica in Italia e` stata conc… - pieris71662584 : @Alissu94 @RubinoMauro non e' cosi', da novembre i ragazzi dall'ottava classe in poi sono già a casa. Avevano già a… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusure scelta Bassetti non ha dubbi: "Vi spiego perché è una follia la chiusura totale per il Natale" ilGiornale.it Padova, il sindaco Giordani: "Con l'ordinanza anti Covid abbiamo tenuto lontane dal centro centomila persone"

PADOVA. “Complici le imminenti chiusure su base nazionale e l’ultimo sabato prima di natale quello che temevo era una gravissima emergenza sanitaria in centro città quanto ad assembramenti, con presen ...

Giordani sui varchi che chiudono il centro: «Con gli ospedali pieni dobbiamo difendere la salute»

Se consideriamo anche la chiusura dei parcheggi e degli scambiatori le misure erano effettivamente drastiche ma un altra scelta avrebbe significato una folla che non potevamo sostenere con le gravi ...

PADOVA. “Complici le imminenti chiusure su base nazionale e l’ultimo sabato prima di natale quello che temevo era una gravissima emergenza sanitaria in centro città quanto ad assembramenti, con presen ...Se consideriamo anche la chiusura dei parcheggi e degli scambiatori le misure erano effettivamente drastiche ma un altra scelta avrebbe significato una folla che non potevamo sostenere con le gravi ...