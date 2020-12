"Chiudere tutto per salvare il Natale". Occhio alla data, quando l'ha detto: Conte sbugiardato, balle in serie | Guarda (Di sabato 19 dicembre 2020) Occhio alla data: 25 ottobre. Matto Salvini su Twitter condivide una improvvida dichiarazione di Giuseppe Conte alla vigilia del primo lockdown della seconda ondata, lo scorso ottobre: "Chiudere adesso per non Chiudere tutto a Natale", con la sicurezza di chi la sapeva lunga. Oggi il ritornello è: Chiudere a Natale per riaprire a gennaio, o per dirla con le parole ironiche e amare del direttore di Libero Pietro Senaldi "Chiudere a Natale per salvare la Pasqua". Come andrà, purtroppo, è facilmente preventivabile se già tutti gli esperti e i tecnici si premurano di avvertirci dell'impatto devastante (e a quanto pare inevitabile) ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020): 25 ottobre. Matto Salvini su Twitter condivide una improvvida dichiarazione di Giuseppevigilia del primo lockdown della seconda on, lo scorso ottobre: "adesso per non", con la sicurezza di chi la sapeva lunga. Oggi il ritornello è:per riaprire a gennaio, o per dirla con le parole ironiche e amare del direttore di Libero Pietro Senaldi "perla Pasqua". Come andrà, purtroppo, è facilmente preventivabile se già tutti gli esperti e i tecnici si premurano di avvertirci dell'impatto devastante (e a quanto pare inevitabile) ...

pdnetwork : 'Se a Natale sarà tutto chiuso, uscirò lo stesso e pranzerò con i clochard. Non potete chiudere in casa il cuore de… - silvia_sb_ : Germania: Stanziati €30 miliardi (TRENTA) x ristorare imprese, piano approvato da UE, poi Merkel decide di chiudere… - NicolaPorro : Intervistato da Repubblica, il televirologo #Galli propone la solita litania: gli italiani non hanno capito, la pol… - dok2172 : RT @GiorgiaMeloni: Invece di scusarsi come qualsiasi persona seria avrebbe fatto, il Presidente del Consiglio #Conte - nel chiudere l'Itali… - Davjd_S : RT @Libero_official: 'Chiudere tutto per salvare il #Natale'. Il premier #Conte lo assicurava lo scorso 25 ottobre. E #Salvini attacca htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiudere tutto Covid: Sala, non passiamo da liberi tutti a chiudere tutto Agenzia ANSA Natale e feste, fino alla Befana: cosa si può fare e cosa è vietato

Quando è prevista la zona rossa? Ci si può muovere? L’intero paese sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Di conseguenza: 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1,2,3,5 e ...

Grande Fratello Vip, paura per Elisabetta Gregoraci: cos’è successo

Elisabetta Gregoraci, disavventura dopo la diretta del GF Vip: ecco cos'è successo Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E ...

Quando è prevista la zona rossa? Ci si può muovere? L’intero paese sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Di conseguenza: 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1,2,3,5 e ...Elisabetta Gregoraci, disavventura dopo la diretta del GF Vip: ecco cos'è successo Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E ...