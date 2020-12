Boscaglia: “A Foggia commesso errori, serve umiltà. Lancini in campo? È un’opzione” (Di sabato 19 dicembre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Vibonese, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 20 dicembre, alle ore 15.00 allo Stadio “Luigi Razza”.Di seguito, le sue dichiarazioni."Diverso approccio in trasferta? Se andiamo a valutare bene e anche a vivisezionare la trasferta di Foggia non abbiamo approcciato male, ma abbiamo commesso degli errori. Le altre trasferte non buone sono arrivate all'inizio del campionato, domani servirà confermare il buon momento. Giocare in casa chiaramente è diverso, ma bisogna avere un atteggiamento propositivo e positivo. Siamo una squadra che ha sempre dimostrato di voler tenere le redini del gioco in mano, bisogna avere ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Vibonese, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 20 dicembre, alle ore 15.00 allo Stadio “Luigi Razza”.Di seguito, le sue dichiarazioni."Diverso approccio in trasferta? Se andiamo a valutare bene e anche a vivisezionare la trasferta dinon abbiamo approcciato male, ma abbiamodegli. Le altre trasferte non buone sono arrivate all'inizio del campionato, domani servirà confermare il buon momento. Giocare in casa chiaramente è diverso, ma bisogna avere un atteggiamento propositivo e positivo. Siamo una squadra che ha sempre dimostrato di voler tenere le redini del gioco in mano, bisogna avere ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'A Foggia commesso errori, serve umiltà. Lancini in campo? È un'opzione' - Mediagol : Boscaglia: 'A Foggia commesso errori, serve umiltà. Lancini in campo? È un'opzione' - zazoomblog : Valente: “Foggia? Boscaglia l’artefice della svolta. Saremmo stati primi in classifica se…” - #Valente: #“Foggia?… - WiAnselmo : Valente: '#Foggia? Boscaglia l'artefice della svolta. Saremmo stati primi in classifica se...'… - Mediagol : Valente: '#Foggia? Boscaglia l'artefice della svolta. Saremmo stati primi in classifica se...'… -