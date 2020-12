Terzo lockdown in Austria | chi fa tampone una settimana in meno

fattoquotidiano : Austria, deciso il terzo lockdown. La nuova strategia: stop solo dopo screening di massa, chi non fa il tampone res… - AlbanoNicola : RT @il_dipendente: Siete il terzo incomodo di questo Paese ed avete il coraggio di chiedere aiuti ?? Volete combattere il nostro Sistema s… - il_dipendente : Siete il terzo incomodo di questo Paese ed avete il coraggio di chiedere aiuti ?? Volete combattere il nostro Sist… - animaleuropeRMP : @tommasogiannin3 @MrPeanutbut @robersperanza Ma rilassati , il pensiero unico del virus l’hanno tutti i governi. Pr… - LusianiPiero : @pemar2 @graziellacesari @jacopo_iacoboni Eppure sono arrivati impreparati, oggi, in piena seconda ondata hanno il… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo lockdown

In vigore il testo del Decreto Legge con cui vengono introdotte restrizioni per Natale e Capodanno. Ecco le regole previste, dal lockdown dal 24 al 6 gennaio nei festivi e prefestivi, deroga per i con ...Le stesse parole calate nella geografia raccontano spesso cose molto diverse. Vale per il vocabolo lockdown, come forse vale per il "Natale". Austria. Terzo lockdown duro e test di massa L'Austria ...