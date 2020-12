Dl sicurezza | La Russa | «Se non è diritto all’invasione che cos’è? Conte dimettiti»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) «Se fosse possibile che una persona di un altro pianeta venisse ad ascoltare quello di cui stiamo discutendo penserebbe che questa umanità è pazza e irresponsabile». Così il senatore di FdI Ignazio Laintervenendo in Aula sul dl. Mentre le persone sono divise e a oggi non sanno se potranno raggiungere i propri parenti a Natale. E gli imprenditori stanno fallendo, si stupirebbe che oggi si discute di abolire i decreti che erano stati votati da più di metà di chi oggi è nella maggioranza. Non ci vengano a dire che è nell’interesse di chi fugge da una guerra. Non abbiamo mai negatodi asilo, ma basta guardarsi in giro per capire che è una scusa flebile e bugiarda». La: «Ci guadagnano solo gli scafisti» «Il dato ideologico è aboliamo le frontiere – ha aggiunto – non importa se rispetti le ...