Contagi non più in discesa. L'Iss: «Preoccupati, serve stretta» (Di sabato 19 dicembre 2020) I 674 decessi per Covid-19 e i quasi 18 mila nuovi casi positivi al coronavirus registrati ieri mostrano che la discesa dal picco della seconda ondata si è fermata. Negli ultimi sette giorni la media di casi giornalieri è stata di 16558 casi, contro i 16704 della settimana precedente. Stesso calcolo per i decessi: 643 al giorno in media questa settimana, erano 647 sette giorni fa. Il presidente delL'Iss Silvio Brusaferro nel presentare l'analisi settimanale sulla situazione epidemiologica nazionale cerca … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

