Alba | A Wildlife Adventure - recensione

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il dolce tepore del sole bacia la mia pelle, mentre la brezza marina mi accarezza i capelli. I piedi nudi affondano nella sabbia bagnata, che circonda e avvolge le mie dita con la sua morbidezza. Il mio sguardo volge altrove, là dove mare e cielo si fondono in un abbraccio etereo e cristallino. D'un tratto, però, quelle tenere sensazioni si interrompono in modo brusco, quasi doloroso. Chino lo sguardo e noto di aver colpito una lattina, gettata lì, fra i granelli di sabbia, nonostante a pochi passi siano presenti diversi cestini. Sarà stato il vento? Un gruppo di ragazzi, più avanti, ride sguaiatamente e fuma, gettando il mozzicone sulla sabbia; la stessa che fino a poco prima mi rilassava, ora mi fa provare quasi repulsione. Non è stato il vento, no, non è di certo la natura ad auto-sabotarsi: quel talento indefinibile spetta solo all'essere umano, che di ignoranza ed egoismo ne ha da ...