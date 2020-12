La sveglia continua a suonare: la mamma scopre che il figlio non respira più (Di giovedì 17 dicembre 2020) Aveva solo 30 anni Francesco ed è morto nel sonno. Non aveva malattie pregresse o non sapeva di averle, era un poliziotto. Francesco MagaliNon aveva malattie pregresse, era un poliziotto. O almeno non sapeva di averle e nessuno le ha mai riscontrate, nemmeno durante i severi controlli sanitari prima di essere arruolato in Polizia. Francesco Magali aveva solo 30 anni e non si è mai più svegliato dal sonno in cui era entrato quella sera. E oggi è lutto alla Questura di Genova. Un decesso tanto improvviso quanto inatteso quello del giovane in forze alla squadra Volanti. I familiari sono sconvolti, così come gli amici e i colleghi che tutti i giorni condividevano con lui le strade del capoluogo ligure. Ad accertare le cause del decesso potrebbe essere ora l’autopsia: a chiederla i familiari che vogliono chiarezza su quanto accaduto. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Aveva solo 30 anni Francesco ed è morto nel sonno. Non aveva malattie pregresse o non sapeva di averle, era un poliziotto. Francesco MagaliNon aveva malattie pregresse, era un poliziotto. O almeno non sapeva di averle e nessuno le ha mai riscontrate, nemmeno durante i severi controlli sanitari prima di essere arruolato in Polizia. Francesco Magali aveva solo 30 anni e non si è mai piùto dal sonno in cui era entrato quella sera. E oggi è lutto alla Questura di Genova. Un decesso tanto improvviso quanto inatteso quello del giovane in forze alla squadra Volanti. I familiari sono sconvolti, così come gli amici e i colleghi che tutti i giorni condividevano con lui le strade del capoluogo ligure. Ad accertare le cause del decesso potrebbe essere ora l’autopsia: a chiederla i familiari che vogliono chiarezza su quanto accaduto. LEGGI ANCHE ...

