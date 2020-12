E' morto Bartolozzi storico d s di Bitossi | Moser e Argentin

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ciclismo in lutto per la morte di Waldemaro, prima corridore poidirettore sportivo di campioni comee Fondriest. Aveva 93 anni, era originario di ...

Da atleta partecipò a otto Giri vincendo due campionati italiani. Poi 30 anni dedicati alla crescita dei talenti ...Ciclismo in lutto per la morte di Waldemaro Bartolozzi (nella foto con Andrea Tafi), prima corridore poi storico direttore sportivo di campioni come Bitossi, Moser, Argentin e Fondriest. Aveva 93 anni ...