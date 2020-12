Inter-Napoli 0-0 live: primo tempo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La prima occasione della gara è però nerazzurra: Lautaro fa rabbrividire i tifosi partenopei con na bella conclusione dalla sinistra, che però non trova lo specchio della porta. - OCCASIONE 17' - ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La prima occasione della gara è però nerazzurra: Lautaro fa rabbrividire i tifosi partenopei con na bella conclusione dalla sinistra, che però non trova lo specchio della porta. - OCCASIONE 17' - ...

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - serpeinsenno : @Vatenerazzurro1 Per Bergomi come al solito elogi per il Napoli e critiche per l Inter....invidia ? - valerioj000 : Napoli a livello di gioco sta massacrando l'inter -