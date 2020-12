I 10 alberi di Natale più iconici in versione 2020

Leggi su wired

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il più famoso del mondo, probabilmente, è quello del Rockfeller Center di New York. Seguito, in un impeto di orgoglio made in Italy, da quello da record di Gubbio, in provincia di Perugia. Sono glidipiù noti del mondo, quelli di cui ogni anno si attende lo spettacolo dell’accensione. Abbiamo scelto i 10 abeti più, e ci siamo chiesti che aspetto hanno in questo stranoai tempi del Covid-19. Molti paesi, infatti, hanno ridotto le decorazioni per le feste in segno di rispetto per le vittime della pandemia. Ma c’è chi ha deciso di accendere la speranza insieme alle luminarie: da Berlino a Londra, ecco la nostra gallery. Wired.