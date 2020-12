Microsoft ed EY collaborano per espandere la piattaforma blockchain di Xbox Enterprise

Leggi su invezz

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ernst and Young (EY) esi sono riuniti per annunciare di aver ampliato la, la soluzione basata sudiper la gestione dei diritti di gioco e delle royalty. Un comunicato stampa ha svelato questa notizia il 14 dicembre, osservando che questa espansione cerca di fornire un sistema finanziario di record, che spazia dalla creazione di contenuti al pagamento e alla riconciliazione. Secondo il comunicato stampa,cerca di utilizzare le funzionalitàestese per offrire ai suoi partner di gioco, alla sua rete di artisti e musicisti, tra gli altri creatori di contenuti, visibilità sul monitoraggio, la gestione e l’elaborazione dei pagamenti per i contratti di ...