Fabio Volo sbotta in radio e si scaglia contro Fedez: “Io divento matto” (Di martedì 15 dicembre 2020) Fabio Volo sbotta in radio in quanto non avrebbe gradito le azioni compiute da Fedez gli scorsi giorni e che hanno fatto il giro del web. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Volo (@VoloFabio) Nei giorni scorsi Fedez avrebbe distribuito del denaro a delle categorie più colpite dall’emergenza Covid-19. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020)inin quanto non avrebbe gradito le azioni compiute dagli scorsi giorni e che hanno fatto il giro del web. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Nei giorni scorsiavrebbe distribuito del denaro a delle categorie più colpite dall’emergenza Covid-19. L'articolo proviene da YesLife.it.

repubblica : Fabio Volo contro Fedez: 'La beneficienza si fa in silenzio' - LaStampa : Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio” - Corriere : Fabio Volo attacca Fedez dopo le sue “donazioni” in Lamborghini: «La beneficenza non va esibita» - matildavett : RT @LaStampa: Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio” - emilyndosta : RT @perchetendenza: 'Fabio Volo': Per la replica di Fedez alle parole del conduttore e scrittore, che lo ha criticato nel corso della sua t… -