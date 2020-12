Assunte troppe dirigenti, la sindaca di Parigi multata per aver violato la legge sulla parità: “Assurdo, nomine per recuperare il ritardo” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Comune di Parigi è stato multato per violazione della parità di genere nella nomina di dirigenti: troppe le donne dirigenti Assunte contemporaneamente dalla sindaca Anne Hidalgo, come riporta il quotidiano Le Monde, anche se è stato fatto per colmare un gap (attualmente le donne dirigenti sono il 47%). Il Comune, come poi comunicato dalla stessa prima cittadina in diretta streaming, ha dovuto pagare 90mila euro per aver violato nel 2018 la legge Sauvadet, che impone un tasso minimo di ogni sesso per le nomine ai posti di direzione nella funzione pubblica. Nel 2018, il Comune di Parigi aveva aperto a candidature a quadri dirigenziali per un totale di 16 persone. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Comune diè stato multato per violazione delladi genere nella nomina dile donnecontemporaneamente dallaAnne Hidalgo, come riporta il quotidiano Le Monde, anche se è stato fatto per colmare un gap (attualmente le donnesono il 47%). Il Comune, come poi comunicato dalla stessa prima cittadina in diretta streaming, ha dovuto pagare 90mila euro pernel 2018 laSauvadet, che impone un tasso minimo di ogni sesso per leai posti di direzione nella funzione pubblica. Nel 2018, il Comune diaveva aperto a candidature a quadri dirigenziali per un totale di 16 persone. Ma ...

