Moratti | “Inter fuori dall’Europa una grande delusione Carattere di Conte? Non so sei avrei resistito…”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport, Massimo Moratti, storico ex presidente dell'Inter, ha avuto modo di parlare del calcio italiano e ovviamente anche dei nerazzurri.

"Inter fuori dall'Europa? Beh, è stata una grande delusione. Non era un girone semplicissimo, ma qualcosa in più ci si aspettava", ha esordito Moratti. "Ora c'è il campionato e mi sembra ci si stia esprimendo bene".

"Che calcio sarà dopo la pandemia? Mi sembra ci sia una crisi di una gravità incredibile. Poi non sappiamo per quanto tempo gli spettatori non potranno andare alle partite. Si pensa a questione di mesi e il vaccino dovrebbe aiutare.

