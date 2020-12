Jesy Nelson lascia le Little Mix (Di lunedì 14 dicembre 2020) Jesy Nelson ha confermato di aver lasciato i Little Mix, rivelando che nove anni nella band “hanno messo a dura prova la sua salute mentale”. La star di 29 anni ha annunciato oggi la notizia sulla sua pagina Instagram dopo essersi presa una “pausa prolungata” dal gruppo il mese scorso. L’artista ha detto a tutti i suoi fans sparsi per il mondo che se ne sarebbe andata con il “cuore pesante” mentre rifletteva sul successo che la band ha avuto da quando ha vinto X Factor UK nel 2011. Tuttavia, ora vuole “reinvestire nel prendersi cura di se stessa”, spiegando: “Trovo molto difficile la pressione costante di essere in un gruppo di ragazze e di essere all’altezza delle aspettative”. Jesy ha anche ringraziato le sue compagne di band Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards e Jade Thirlwall per tutti i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha confermato di averto iMix, rivelando che nove anni nella band “hanno messo a dura prova la sua salute mentale”. La star di 29 anni ha annunciato oggi la notizia sulla sua pagina Instagram dopo essersi presa una “pausa prolungata” dal gruppo il mese scorso. L’artista ha detto a tutti i suoi fans sparsi per il mondo che se ne sarebbe andata con il “cuore pesante” mentre rifletteva sul successo che la band ha avuto da quando ha vinto X Factor UK nel 2011. Tuttavia, ora vuole “reinvestire nel prendersi cura di se stessa”, spiegando: “Trovo molto difficile la pressione costante di essere in un gruppo di ragazze e di essere all’altezza delle aspettative”.ha anche ringraziato le sue compagne di band Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards e Jade Thirlwall per tutti i ...

melissaxhs : RT @itsjadespower: Jesy Nelson sarà SEMPRE parte delle Little Mix, non mi importa. Loro sono 4 pezzi. - barbsomnia : RT @itsjadespower: Jesy Nelson sarà SEMPRE parte delle Little Mix, non mi importa. Loro sono 4 pezzi. - andrew200189 : RT @news_dei_vip: Jesy Nelson su Instagram: #LittleMix “La verità è che recentemente essere nella band ha davvero messo a dura prova la m… - news_dei_vip : Jesy Nelson su Instagram: #LittleMix “La verità è che recentemente essere nella band ha davvero messo a dura prov… - xwesleyswife : RT @xvperrieres: io non posso credere che, ora che stavamo per fare il botto, jesy nelson abbia deciso di lasciare le little mix, però acce… -