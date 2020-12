L' Inter scaccia i fantasmi a Cagliari | 3-1 in rimonta alla Sardegna Arena

(Di domenica 13 dicembre 2020) L'ottiene nel secondo tempo una vittoria meritata per quanto visto nell'arco dei 90 minuti. Nerazzurri che nei primi 45' dominano, ma non concretizzano, trovando di fronte a loro un Cragno ...

infoitsport : L'Inter è cambiata: scaccia i fantasmi e ora è a 2 punti dal Milan. Umiliato Eriksen - FahdYg : RT @cmdotcom: L'#Inter è cambiata: scaccia i fantasmi e ora è a 2 punti dal #Milan. Umiliato #Eriksen - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: L'#Inter è cambiata: scaccia i fantasmi e ora è a 2 punti dal #Milan. Umiliato #Eriksen - en_endm : RT @cmdotcom: L'#Inter è cambiata: scaccia i fantasmi e ora è a 2 punti dal #Milan. Umiliato #Eriksen - cmdotcom : L'#Inter è cambiata: scaccia i fantasmi e ora è a 2 punti dal #Milan. Umiliato #Eriksen -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scaccia

Calciomercato.com

Dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo per una rete di Sottil, la squadra di Conte ribalta il risultato nell'ultimo quarto d'oro e resta in ...Sesta e ultima giornata di Champions League, un turno stregato per l'Inter che, per il terzo anno di fila, fallisce la qualificazione agli ottavi sul terremo amico di San Siro. Passano ...