Covid ma non solo, Galli mette in guardia tutti: “Sarà più grande” (Di domenica 13 dicembre 2020) Ancora nel bel mezzo della lotta al Covid tutto il mondo spera di poter uscire al più presto dall’emergenza pandemica. In Italia i primi vaccini a gennaio, ma il professor… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 13 dicembre 2020) Ancora nel bel mezzo della lotta altutto il mondo spera di poter uscire al più presto dall’emergenza pandemica. In Italia i primi vaccini a gennaio, ma il professor… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

lorepregliasco : L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporz… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - Edoardoleicorre : Ma poi chi gliela da tutta questa sicurezza a Vettel che a Marzo non ci sarà più il covid - Vintage_DaD_72 : @mariannaaprile Non si sono parole per descrivere tutto questo... Altro che covid! Sarà la mancanza di empatia e l'… -