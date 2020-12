Cagliari-Inter 1-3, i nerazzurri ribaltano il match (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il flop in Champions, l'Inter riparte in campionato con una vittoria importante nel lunch match dell'11.ma giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena la squadra di Conte batte il Cagliari 3-1 in rimonta e mette pressione al Milan. Nel primo tempo sono i nerazzurri a fare il match, ma Cragno è insuperabile e Sottil (42') sblocca la gara con un bel sinistro al volo. Gol a cui nella ripresa i nerazzurri replicano con un destro al volo di Barella (77'), un colpo di testa di D'Ambrosio (84') e un contropiede di Lukaku (94').Risultati: Sassuolo-Benevento 1-0, Crotone-Spezia 4-1, ore 18 Torino-Udinese 2-3, Lazio-Verona 1-2, Cagliari-Inter 1-3, ore 15 Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma, Napoli-Sampdoria, ore 18 Genoa-Juventus, ore 20.45 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il flop in Champions, l'riparte in campionato con una vittoria importante nel lunchdell'11.ma giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena la squadra di Conte batte il3-1 in rimonta e mette pressione al Milan. Nel primo tempo sono ia fare il, ma Cragno è insuperabile e Sottil (42') sblocca la gara con un bel sinistro al volo. Gol a cui nella ripresa ireplicano con un destro al volo di Barella (77'), un colpo di testa di D'Ambrosio (84') e un contropiede di Lukaku (94').Risultati: Sassuolo-Benevento 1-0, Crotone-Spezia 4-1, ore 18 Torino-Udinese 2-3, Lazio-Verona 1-2,1-3, ore 15 Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma, Napoli-Sampdoria, ore 18 Genoa-Juventus, ore 20.45 ...

