Basket, Serie A2 2020/2021: colpo di Monferrato a Udine, Scafati non si ferma più (Di domenica 13 dicembre 2020) La settima giornata della Serie A2 2020/2021 ha offerto grandi emozioni, tra rigorose conferme e clamorose sorprese. Per quanto riguarda il girone Green, da segnalare il colpo di Monferrato a Udine, attuato con il risultato di 66-79 e concretizzato con Johnson e Valentini mattatori (44 punti complessivi). Successo esterno anche per Milano, ai danni di Biella: 74-82, con Langston top scorer con 18 punti totali. Non si ferma Tortona, che tra le mura amiche difende il primato superando Treviglio, contando su un Fabi protagonista. Per quanto concerne il girone Red, invece, importante la conferma della prima in classifica, Scafati, fautrice di una vittoria di prestigio su Pistoia: 78-67, grazie anche al tandem Thomas-Marino. Successi ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) La settima giornata dellaA2ha offerto grandi emozioni, tra rigorose conferme e clamorose sorprese. Per quanto riguarda il girone Green, da segnalare ildi, attuato con il risultato di 66-79 e concretizzato con Johnson e Valentini mattatori (44 punti complessivi). Successo esterno anche per Milano, ai danni di Biella: 74-82, con Langston top scorer con 18 punti totali. Non siTortona, che tra le mura amiche difende il primato superando Treviglio, contando su un Fabi protagonista. Per quanto concerne il girone Red, invece, importante la condella prima in classifica,, fautrice di una vittoria di prestigio su Pistoia: 78-67, grazie anche al tandem Thomas-Marino. Successi ...

newsrimini : serie B: RivieraBanca #Basket #Rimini - Fortitudo #Alessandria 78-69 - ell3nne : RT @parallelecinico: Milano-Brindisi è stato uno spot per il basket. Brindisi è tutt'altro che una favola. È una realtà, è una squadra con… - sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2020/2021: #VareseReggioEmilia, cronaca e tabellino - EmmeDoppia : RT @parallelecinico: Milano-Brindisi è stato uno spot per il basket. Brindisi è tutt'altro che una favola. È una realtà, è una squadra con… - sportli26181512 : Serie A basket: Milano cade in casa, Brindisi nuova capolista: Nella sfida che valeva il primo posto, Milano perde… -