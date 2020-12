Stash | chi è | età | carriera | vita privata | fidanzata | Giulia Belmonte | figlia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo. Per la prima volta in studio,(neo papà) e la sua: chi è, età,è nato a Caserta il 7 luglio del 1989. Giovanissimo, si trasferisce a Milano, dove studia inizialmente Pittura all’Accademia di Brera, poi Nuove Tecnologie. In seguito, va a vivere a Londra e in quegli anni – insieme al cugino Alex e Daniele Mona – fonda la band The Kolors. The Kolors: laè stato fidanzato per circa dieci anni con la giornalista di moda Carmen Fiorentino, successivamente gli sono stati attribuiti diversi flirt: uno dei quali con Anna ...