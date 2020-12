Bloccato il presepe Rai. La natività laica resta in cantina. ?E Dalla è San Giuseppe (Di sabato 12 dicembre 2020) Francesca Galici Gigliola Cinquetti è la Madonna, Lucio Dalla è San Giuseppe e Pavarotti è Gaspare, ma il presepe laico Rai da 38mila euro resta in cantina C'è un presepe in Rai che non verrà mai preparato ed esibito al pubblico ma è destinato a prendere polvere negli scantinati di Viale Mazzini, dove giace da ormai diverso tempo. Non è un presepe qualunque, ovviamente, ma una rappresentazione sacra del valore di 38mila euro. A parte il prezzo esorbitante per un presepe, ma perché la Rai lo vuole tenere nascosto? A scoprire una delle ultime spese pazze dell'azienda televisiva pubblica italiana è stata Striscia la notizia, che ha portato alla luce uno dei tanti sprechi all'italiana. Non è certo una dimenticanza, anzi. In ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Francesca Galici Gigliola Cinquetti è la Madonna, Lucioè Sane Pavarotti è Gaspare, ma illaico Rai da 38mila euroinC'è unin Rai che non verrà mai preparato ed esibito al pubblico ma è destinato a prendere polvere negli sti di Viale Mazzini, dove giace da ormai diverso tempo. Non è unqualunque, ovviamente, ma una rappresentazione sacra del valore di 38mila euro. A parte il prezzo esorbitante per un, ma perché la Rai lo vuole tenere nascosto? A scoprire una delle ultime spese pazze dell'azienda televisiva pubblica italiana è stata Striscia la notizia, che ha portato alla luce uno dei tanti sprechi all'italiana. Non è certo una dimenticanza, anzi. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Bloccato presepe Bloccato il presepe Rai. La natività laica resta in cantina. E Dalla è San Giuseppe il Giornale A Valdobbiadene corsa contro il tempo per salvare il Presepe Artistico: a Conegliano si farà

A Valdobbiadene corsa contro il tempo per salvare il Presepe Artistico: il Dpcm lascia spazio a interpretazioni

