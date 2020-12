“Vaccino Covid in un anno e l’Hiv?” Nuzzi insinua dubbio, Lucarelli: «Cattiva informazione» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 10 dicembre 2020 Gianluigi Nuzzi ha pubblicato un post Facebook che ha suscitato non poche polemiche: «Oltre 30 anni di ricerche nessun vaccino per l’HIV. In meno di 1 anno è pronto il vaccino per il Covid». Oltre all’immagine, due domande rivolte agli utenti: «A voi non sembra strano? Forse c’è qualcosa che non va?». Anche il giornalista si è lasciato “incantare” dai complottisti? A replicare subito la collega Selvaggia Lucarelli: «La Cattiva informazione dei peracottari dell’ultima ora è perniciosa. La Cattiva informazione dei giornalisti (o peggio, queste domande insinuanti, benzina sul fuoco del complottismo) è imperdonabile». Inevitabile lo scontro, anche perché il conduttore di ‘Quarto Grado’ sui social ha messo a confronto ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 10 dicembre 2020 Gianluigiha pubblicato un post Facebook che ha suscitato non poche polemiche: «Oltre 30 anni di ricerche nessun vaccino per l’HIV. In meno di 1è pronto il vaccino per il». Oltre all’immagine, due domande rivolte agli utenti: «A voi non sembra strano? Forse c’è qualcosa che non va?». Anche il giornalista si è lasciato “incantare” dai complottisti? A replicare subito la collega Selvaggia: «Ladei peracottari dell’ultima ora è perniciosa. Ladei giornalisti (o peggio, queste domandenti, benzina sul fuoco del complottismo) è imperdonabile». Inevitabile lo scontro, anche perché il conduttore di ‘Quarto Grado’ sui social ha messo a confronto ...

RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - UNDMofficial : New post: Matteo Bassetti: “Approvazione vaccino ottima notizia! A Natale in famiglia fate così…” - avvpoli : RT @CamerePenali: Appello per il vaccino Covid 19 ai detenuti e al personale dell'amministrazione penitenziaria. Una volta disponibile il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vaccino Covid Settore sanitario e sicurezza informatica: le previsioni di Kaspersky per il 2021. A rischio cartelle cliniche, privacy dei pazienti e vaccini Fortune Italia