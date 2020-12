Uccisa in un agguato talebano la giornalista che difendeva le donne (Di venerdì 11 dicembre 2020) Malalai Maiwand, attivista per i diritti delle donne e nota anchorwoman della tv afgana è rimasta vittima di un attentato con il suo autista. Era famosa per la sua battaglia per i diritti delle donne ma oggi Malalai non potrà più combattere perché è rimasta vittima di un attentato da parte dei talebani. La giornalista afghana L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Malalai Maiwand, attivista per i diritti dellee nota anchorwoman della tv afgana è rimasta vittima di un attentato con il suo autista. Era famosa per la sua battaglia per i diritti dellema oggi Malalai non potrà più combattere perché è rimasta vittima di un attentato da parte dei talebani. Laafghana L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ClaudioStel : RT @Gianmar26145917: #Afghanistan: uccisa in un agguato una giornalista che difendeva i diritti delle donne. Qualcuno informi la sedicente… - Costantinus21 : RT @Gianmar26145917: #Afghanistan: uccisa in un agguato una giornalista che difendeva i diritti delle donne. Qualcuno informi la sedicente… - orfeozamboni : RT @Gianmar26145917: #Afghanistan: uccisa in un agguato una giornalista che difendeva i diritti delle donne. Qualcuno informi la sedicente… - gretelforever : RT @Gianmar26145917: #Afghanistan: uccisa in un agguato una giornalista che difendeva i diritti delle donne. Qualcuno informi la sedicente… - Chuto_o_balde : RT @Gianmar26145917: #Afghanistan: uccisa in un agguato una giornalista che difendeva i diritti delle donne. Qualcuno informi la sedicente… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa agguato Uccisa la giornalista che difendeva le donne in Aghanistan, un agguato dei talebani Il Messaggero Uccisa in un agguato talebano la giornalista che difendeva le donne

Malalai Maiwand, attivista per i diritti delle donne e nota anchorwoman della tv afgana è rimasta vittima di un attentato con il suo autista.

Michele massacrato da dieci coltellate. Era a terra e il killer continuava a colpire

ANCONA - Una pianificazione lucida e fredda, maturata nel tempo, ma concretizzatasi solo la mattina dell’Immacolata quando la stradina sterrata di via Maggini 204 si è macchiata ...

Malalai Maiwand, attivista per i diritti delle donne e nota anchorwoman della tv afgana è rimasta vittima di un attentato con il suo autista.ANCONA - Una pianificazione lucida e fredda, maturata nel tempo, ma concretizzatasi solo la mattina dell’Immacolata quando la stradina sterrata di via Maggini 204 si è macchiata ...