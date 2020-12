I più famosi meme rielaborati nello stile delle xilografie giapponesi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il primo è nato per gioco, come regalo di Natale da parte dell’autore alla moglie, amante del celebre meme Woman yelling at cat; gli altri sono stati realizzati a poco a poco, fino a dar vita a quello che è un vero e proprio progetto grafico organico dal titolo memes of the Floating World: una rielaborazione grafica dei più famosi meme della storia di internet secondo gli stilemi delle xilografie giapponesi. Il risultato, come potete vedere nella nostra gallery, è dissacrante: i meme, nell’accezione più genuina della loro natura, intesi come “elementi di una cultura o di un sistema di comportamento, replicabili e trasmissibile per imitazione da un individuo a un altro o da uno strumento di comunicazione ed espressione a un altro” ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il primo è nato per gioco, come regalo di Natale da parte dell’autore alla moglie, amante del celebreWoman yelling at cat; gli altri sono stati realizzati a poco a poco, fino a dar vita a quello che è un vero e proprio progetto grafico organico dal titolos of the Floating World: una rielaborazione grafica dei piùdella storia di internet secondo glimi. Il risultato, come potete vedere nella nostra gallery, è dissacrante: i, nell’accezione più genuina della loro natura, intesi come “elementi di una cultura o di un sistema di comportamento, replicabili e trasmissibile per imitazione da un individuo a un altro o da uno strumento di comunicazione ed espressione a un altro” ...

