Fatto a pezzi e chiuso in un valigia, ritrovamento choc dei carabinieri (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ giallo dopo il ritrovamento in un campo alla periferia di Firenze di una valigia dove all’interno sono stati rinvenuti resti umani. Si tratta ora di capire se si tratta di un uomo o di una donna: le analisi si presentano comunque difficili perché il cadavere appare in stato di avanzata composizione. La macabra scoperta è stata fatta ieri giovedì 10 dicembre, intorno alle 17:30, dal proprietario del terreno contiguo a quello in cui è stato rinvenuto il cadavere. L’uomo, un anziano agricoltore che non andava nel terreno da qualche giorno, per pulire un fosso ha superato la recinzione tra i terreni: ha visto la valigia e l’ha aperta. Prima sono stati allertati gli agenti della polizia penitenziaria, quindi sono intervenuti i carabinieri della sezione investigativa e della compagnia Oltrarno, oltre alla scientifica. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ giallo dopo ilin un campo alla periferia di Firenze di unadove all’interno sono stati rinvenuti resti umani. Si tratta ora di capire se si tratta di un uomo o di una donna: le analisi si presentano comunque difficili perché il cadavere appare in stato di avanzata composizione. La macabra scoperta è stata fatta ieri giovedì 10 dicembre, intorno alle 17:30, dal proprietario del terreno contiguo a quello in cui è stato rinvenuto il cadavere. L’uomo, un anziano agricoltore che non andava nel terreno da qualche giorno, per pulire un fosso ha superato la recinzione tra i terreni: ha visto lae l’ha aperta. Prima sono stati allertati gli agenti della polizia penitenziaria, quindi sono intervenuti idella sezione investigativa e della compagnia Oltrarno, oltre alla scientifica. ...

Helav98 : Coney Island ad essere sincera non mi è piaciuta come le altre ma non so se sia una questione di featuring o il fat… - 3V3RYTH1NGOES : Ho fatto un esame e sono A PEZZI someone gift me smt - aurora6335 : Sto leggendo di Brandon Bernand un'uomo che non ha mai ucciso nessuno, e che ha fatto solo uno sbaglio nella sua vi… - CarmelaP16 : @XFactor_Italia @Machete_Mnlt @casadilego Se non fosse stato per il talento di casadilego avrebbe perso, le ha fatt… - Domenic55547198 : @gasparripdl L'hai persa prima, fattosi fidanzato in Sicilia con donna dal COGNOME pesante e ricevuto l'appoggio el… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto pezzi Resti umani saponificati, choc a Sollicciano Trovato cadavere a pezzi dentro una valigia LA NAZIONE Lucy in the Sky, da un fatto di cronaca la storia di un'astronauta che perde contatto con la realtà

Un'astronauta ottiene molta notorietà dopo una lunga missione nello spazio ma il ritorno a casa non è molto facile. Disponibile in streaming.

Nel cimitero della vergogna le tombe nel degrado tra crolli, rovi e pericoli

Parte del camposanto cade a pezzi tra aree off-limits e altre invase dalle piante e nonostante le segnalazioni che vanno avanti da anni il Comune non interviene ...

Un'astronauta ottiene molta notorietà dopo una lunga missione nello spazio ma il ritorno a casa non è molto facile. Disponibile in streaming.Parte del camposanto cade a pezzi tra aree off-limits e altre invase dalle piante e nonostante le segnalazioni che vanno avanti da anni il Comune non interviene ...