Giulio Regeni, chiuse le indagini sulla morte: a processo 4 agenti egiziani (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giornata fondamentale per la vicenda della morte di Giulio Regeni, il 28enne friulano rapito e ucciso quasi 5 anni fa in Egitto. La Procura di Roma ha infatti chiuso le indagini che riguardano il suo caso, mettendo nero su bianco le accuse a 4 agenti del servizio segreto egiziano. Dagli atti, emergono anche chiare testimonianze sul fatto che Giulio Regeni abbia subito torture per giorni interi. chiuse le indagini su Giulio Regeni Nonostante le resistenze egiziane di questi anni, la Procura di Roma ha tenuto fede alla sua parola ed ha consegnato gli esiti delle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Il corpo del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giornata fondamentale per la vicenda delladi, il 28enne friulano rapito e ucciso quasi 5 anni fa in Egitto. La Procura di Roma ha infatti chiuso leche riguardano il suo caso, mettendo nero su bianco le accuse a 4del servizio segreto egiziano. Dagli atti, emergono anche chiare testimonianze sul fatto cheabbia subito torture per giorni interi.lesuNonostante le resistenze egiziane di questi anni, la Procura di Roma ha tenuto fede alla sua parola ed ha consegnato gli esiti delledi. Il corpo del ...

Corriere : «Ho visto Regeni torturato e in catene, l'hanno ucciso nella stanza 13»: il racconto dei testi-chiave - fattoquotidiano : 'TORTURATO FINO ALLA MORTE' I pm di Roma ricostruiscono così gli ultimi, drammatici giorni di vita di Giulio Regeni - petergomezblog : “Giulio Regeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Torturato fino alla morte”: i pm di Roma chiudono le i… - Gabri4_Word : Mi viene da vomitare .. non riesco neanche a descrivere la rabbia .. solo questa enorme grossa nausea .. bastardi .… - Lucy7918 : @luigidimaio Senti Gino invece di parlare di cotechino e lenticchie ti ricordo due questioni del tuo Ministero: cas… -