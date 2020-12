Dpcm, si va verso il sì di Conte agli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Governo sembra voler venire incontro alle richieste delle Regioni e così, stando a quanto apprende l’Ansa, si sta andando verso il sì di Giuseppe Conte agli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, al momento non consentiti nel nuovo Dpcm in vigore da una settimana. Il decreto, in ogni caso, non sarà modificato, ma le eventuali deroghe per i casi di necessità saranno inserite nelle Faq. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Governo sembra voler venire incontro alle richieste delle Regioni e così, stando a quanto apprende l’Ansa, si sta andandoil sì di Giuseppetranei giorni di, Santo Stefano e, al momento non consentiti nel nuovoin vigore da una settimana. Il decreto, in ogni caso, non sarà modificato, ma le eventuali deroghe per i casi di necessità saranno inserite nelle Faq. SportFace.

Ad esempio sarà possibile raggiungere un parente non autosufficiente anche durante le feste, ma non un anziano solo che non ha bisogno di assistenza continuativamente ...

Potrebbe esserci un ripensamento sul fronte del divieto di spostamento tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. La misura restrittiva, introdotta con il Dpcm del 3 dicembre scorso, ...

