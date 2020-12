Conte | “Arbitri e var | Inter non rispettata in Europa” 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “E’ mancata la cattiveria? No, è mancato il gol e se non fai gol non vinci. In tutta la Champions non siamo stati fortunati, anche con arbitri e Var. Ora che siamo usciti mi sento di dire che l’non è stata, se andate a vedere a ritroso tutte le situazioni non viste e non valutate”. Antoniosi esprime così dopo il pareggio con lo Shakhtar che estromette i nerazzurri dall’Europa, non solo dalla Champions. Ai microfoni di Sky, il tecnico tradisce nervosismo: “senza cattiveria? Questi sono pareri vostri che io rispetto, ma che non mi trovano d’accordo. La squadra ci ha messo tutto e ha dell’incredibile che in due partite dominate non siamo stati capaci di fare un gol, con il loro portiere migliore in campo. Ma quale mancanza di cattiveria? C’è molto rammarico, molta delusione, non mi sento di ...