Centrale Fies | un laboratorio tra territorio e identità «esplosa»

Dro è il nome di un paese di cinquemila abitanti situato in Trentino, incastonato tra le montagne e il fiume Sarca. Un luogo dove la natura è potente e conserva le tracce di processi antichi, il ritiro dei ghiacciai ventimila anni fa ha lasciato in dote un paesaggio lunare di frane e crolli. È proprio qui, a qualche chilometro di distanza dall'abitato, che sorge Centrale Fies: una Centrale idroelettrica ancora parzialmente in funzione, la maggior parte dei suoi immensi spazi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Mara Oscar Cassiani. Bondone - Performance e talk

XL era e sarà il nuovo formato di Centrale Fies, pensato originariamente per i 40 anni di Drodesera e i 20 anni di Fies, trova oggi una nuova corrispondenza nell’indagine su un “fuori formato” che rom ...

XL era e sarà il nuovo formato di Centrale Fies, pensato originariamente per i 40 anni di Drodesera e i 20 anni di Fies, trova oggi una nuova corrispondenza nell'indagine su un "fuori formato" che rom ... Centrale Fies / art work space

Centrale Fies - art work space / Drodesera Festival / Fies Factory / Fies Core / Centrale Idroelettrica di Fies, Dro Centrale di Fies - Trentino Cultura

La centrale idroelettrica di Fies, importante testimonianza di archeologia industriale, è dal 2002 un centro di creazione e produzione delle arti contemporanee come performing art, exhibit, site specific, video ed ogni forma di spettacolo dal vivo, di eventi come festival, esposizioni, manifestazioni. Centrale Fies torna con 'Bivouac' - Trentino AA/S - ANSA.it

Nasce su iniziativa di Centrale Fies "Bivouac", programma di cinque attività dedicate a differenti segmenti della comunità locale, nazionale e internazionale, che porta avanti il lavoro di XL ...