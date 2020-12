Lombardia, Fontana: “D’accordo con chi violerà i divieti del Governo” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Le lettere inviate al giornale da chi annuncia che violerà i divieti previsti dal governo per Natale? Sono d’accordo con loro. Mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma, che mi sembra veramente una sciocchezza. Dal punto di vista epidemiologico non ha senso che sia considerato sicuro muoversi per le visite nel proprio Comune e sia definito pericoloso andare a trovare qualcuno che abita nel paese di fianco. Siamo ancora in tempo comunque, basta che ci sia la volontà politica. Ho chiesto al premier Conte di intervenire“. Queste le parole di Attilio Fontana in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Libero”. Il presidente della Regione Lombardia si è detto contrario ad alcune restrizioni che verranno attuate nel periodo natalizio: “Il governo adotta provvedimenti folli, non possiamo cambiare ... Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) “Le lettere inviate al giornale da chi annuncia cheprevisti dal governo per Natale? Sono d’accordo con loro. Mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma, che mi sembra veramente una sciocchezza. Dal punto di vista epidemiologico non ha senso che sia considerato sicuro muoversi per le visite nel proprio Comune e sia definito pericoloso andare a trovare qualcuno che abita nel paese di fianco. Siamo ancora in tempo comunque, basta che ci sia la volontà politica. Ho chiesto al premier Conte di intervenire“. Queste le parole di Attilioin un’intervista rilasciata ai microfoni di “Libero”. Il presidente della Regionesi è detto contrario ad alcune restrizioni che verranno attuate nel periodo natalizio: “Il governo adotta provvedimenti folli, non possiamo cambiare ...

dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - fattoquotidiano : Lombardia, il governatore Fontana: “Provvedimenti folli per Natale. D’accordo con chi non rispetterà le regole” - SkyTG24 : Il presidente della Lombardia #Fontana a Sky TG24: 'Se i miei genitori abitano nel mio Comune posso andare a mangia… - ilgattoromy1 : RT @GarauSilvana: Cosi' #Fontana ?? 'Sono d'accordo con chi violerà i decreti previsti dal governo per Natale'#Gallera oggi ha fatto vedere… - XMERIDIO78 : RT @GarauSilvana: Cosi' #Fontana ?? 'Sono d'accordo con chi violerà i decreti previsti dal governo per Natale'#Gallera oggi ha fatto vedere… -