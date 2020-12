(Di martedì 8 dicembre 2020) In Champions League contro il Real Madrid 4', in campionato 9' contro il Benevento, 5' con il Sassuolo e 2' con il Bologna. Parliamo ovviamente di Christiane del suo minutaggio nell' Inter ...

sportli26181512 : L'ex ct Danimarca attacca Conte: 'Sta umiliando Eriksen': Age Hareide non approva la gestione del tecnico nerazzurr… - RobyGiotto : @danielecina Non credo. Chissenefrega dei cenoni. I casi sono tre: a) il #COVID19 attacca solo l'Italia b) La san… -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca attacca

Corriere dello Sport.it

Roma - Dopo la lunga sosta per l'impegno della Nazionale contro la Danimarca, torna in campo la Serie A Femminile, con la Roma che riceve il Florentia tra ...Domenica densa di partite negli Europei di pallamano femminile 2020, con ben quattro gare in programma, iniziando dal netto successo dell’Ungheria, che ha riscattato il ko nella prima giornata, supera ...