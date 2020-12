Il dramma si è consumato in corso Potenza a Torino

PazzeskaMilano2 : #GFVIP Ed ecco la reazione di Croccantino quando saprà che dramma si è consumato senza che lui sapesse niente -

Ultime Notizie dalla rete : dramma consumato

Fanpage.it

Tragedia in strada nelle scorse ore a Torino dove una donna è stata investita e uccisa da un tram in transito. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 8 dicembre, lungo i binari ...In tante parti del mondo, ogni giorno i cristiani vengono massacrati in odio alla fede, tutto ciò nel silenzio generale dei media.