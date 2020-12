Francesca Brambilla | il bikini è esagerato | le forme della modella infiammano i social

Leggi su golssip

(Di martedì 8 dicembre 2020)esagerata. La moe grande tifosa dell'Atalanta ha infatti postato su Instagram che ha letteralmente mandato in tilt il web:fiorito che mette in risalto le sue curve a dir poco perfette. Per la gioia di chi la segue, che ha riempito di complimenti e apprezzamenti la Bona Sorte di Avanti Un Altro.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIgfGNBghld/" Golssip.