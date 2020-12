'GF Vip', Francesco Oppini riabbraccia Tommaso Zorzi: 'Io per te ci sarò sempre' (Di martedì 8 dicembre 2020) La ventiquattresima puntata del 'Grande Fratello Vip' si è aperta con un nuovo capitolo dedicato al rapporto tra Francesco Oppini , uscito a sorpresa dalla Casa , e Tommaso Zorzi , che a Cristiano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) La ventiquattresima puntata del 'Grande Fratello Vip' si è aperta con un nuovo capitolo dedicato al rapporto tra, uscito a sorpresa dalla Casa , e, che a Cristiano ...

infoitcultura : Francesco Oppini, ecco cosa dirà a Tommaso Zorzi nel confronto al GF Vip – VIDEO - zazoomblog : Tommaso Zorzi piange al GF Vip per Oppini: applausi per Francesco - #Tommaso #Zorzi #piange #Oppini: - aangelffalls : tommaso e francesco un po’ will e lewis versione gf vip - Italia_Notizie : Gf Vip, lacrime per Zorzi con Francesco Oppini: 'Ti aspetto a prescindere' - campodellabanda : Ha parlato più Francesco in studio in una puntata che tutti gli altri vip in 3 mesi #GFVIP -