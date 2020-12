Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, improbabile l'uscita nella prima metà del 2021 (Di domenica 6 dicembre 2020) In una dichiarazione pubblicata dalla testata finanziaria svedese Placera, il CEO di Paradox, Ebba Ljungerud, ha dichiarato che il tanto atteso RPG Vampiresco Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, potrebbe non uscire nella prima metà del 2021. Nello specifico, il dirigente sostiene che tale finestra di lancio è alquanto improbabile, ma che ancora non sono state prese decisioni definitive a riguardo. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 era inizialmente atteso nel primo trimestre del 2020, per poi essere rimandato due volte. Parte della colpa è sicuramente da imputare alla recente controversia che circondava uno degli sviluppatori, Chris Avellone. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 6 dicembre 2020) In una dichiarazione pubblicata dalla testata finanziaria svedese Placera, il CEO di Paradox, Ebba Ljungerud, ha dichiarato che il tanto atteso RPGsco: The2, potrebbe non usciredel. Nello specifico, il dirigente sostiene che tale finestra di lancio è alquanto, ma che ancora non sono state prese decisioni definitive a riguardo.: The2 era inizialmente atteso nel primo trimestre del 2020, per poi essere rimandato due volte. Parte della colpa è sicuramente da imputare alla recente controversia che circondava uno degli sviluppatori, Chris Avellone. Leggi altro...

