Spostamenti, l'esodo sarà con l'auto. Stretta del Viminale: fermeremo i furbetti (Di domenica 6 dicembre 2020) Molti italiani anticipano la partenza per aggirare il paletto del 21 dicembre. La circolare ai prefetti: più controlli, anche il 25 e 26 Leggi su quotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Molti italiani anticipano la partenza per aggirare il paletto del 21 dicembre. La circolare ai prefetti: più controlli, anche il 25 e 26

ZambucoGiusy : RT @tributeperry: 'Preoccupazione per l'esodo verso il sud' NO ASPETTATE CHE ORA LE PERSONE PASSANO IL NATALE DA SOLE... MA VAFFANCULO #Dpc… - smilypapiking : RT @GerosaLorenzo: Prima aprono i negozi solo in settimana e se la prendono con i clienti che si affollano per le compere. Ora permettono g… - tributeperry : 'Preoccupazione per l'esodo verso il sud' NO ASPETTATE CHE ORA LE PERSONE PASSANO IL NATALE DA SOLE... MA VAFFANCUL… - GerosaLorenzo : Prima aprono i negozi solo in settimana e se la prendono con i clienti che si affollano per le compere. Ora permett… - Antolucky4 : RT @Radio1Rai: Tra le misure del #DPCMnatale il divieto di spostamenti tra Regioni dal 21 Dicembre al 6 Gennaio. Il 25,26 e il 1° Gennaio è… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti esodo Spostamenti, l’esodo sarà con l’auto. Stretta del Viminale: fermeremo i furbetti QUOTIDIANO.NET Covid Sicilia. Musumeci: “No a nuove fughe dal Nord per Natale”

Il presidente della Regione vuol evitare rischi di esodi di massa come accaduto nella prima fase della pandemia.

Pochi treni e bus, l’esodo sarà con l’auto Stretta del Viminale: fermeremo i furbetti

Molti italiani anticipano la partenza per aggirare il paletto del 21 dicembre. La circolare ai prefetti: più controlli, anche il 25 e 26 ...

Il presidente della Regione vuol evitare rischi di esodi di massa come accaduto nella prima fase della pandemia.Molti italiani anticipano la partenza per aggirare il paletto del 21 dicembre. La circolare ai prefetti: più controlli, anche il 25 e 26 ...