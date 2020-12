Maggioranza divisa sul Mes Zingaretti | “Non dobbiamo tirare a campare” Crimi | “Il governo non cadrà”

Leggi su tpi

(Di sabato 5 dicembre 2020)sul Mesa campare ma essere efficienti e dare segnali importanti“. Così il segretario del Pd, Nicola, in un passaggio del suo intervento all’iniziativa della Fondazione Italianieuropei “Il cantiere della sinistra” in corso a Roma. Dibattito in streaming organizzato dalla fondazione di Massimo D’Alema. Diventa sempre più scivolosa la strada del, che si trova a fare i conti con l’imminente voto sulla riforma del Mes, il fondo Salva Stati europeo, e con la spaccatura interna al Movimento Cinque Stelle. Per il governatore del Lazio “deve aprirsi una fase nuova: noi nontornare alla stagione pre Covid. Vedo uno spazio positivo: la sirena populista dell’odio si è ...