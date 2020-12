Crotone Napoli | i convocati di Gattuso | ancora out Osimhen

(Di sabato 5 dicembre 2020) Gennaroha diramato la lista deiperGennaro, allenatore del, ha reso nota la lista deiper il match in casa delout Victor, fuori per il problema alla spalla. Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne. Leggi su Calcionews24.com

Il Crotone ha comunicato la lista dei 24 convocati per la partita di domani alle ore 18 contro il Napoli di Gattuso: ecco la lista completa ...Per la decima giornata del campionato di Serie A il Napoli è impegnato in trasferta sul campo del Crotone. La gara è in programma allo stadio Ezio Scida domenica 6 dicembre alle ore 18:00 Questa la se ...