“Una storia di una notte con lui”. Elisabetta Gregoraci, la bomba del giorno in diretta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Di Elisabetta Gregoraci si continua a parlare dentro e fuori la Casa. Al GF Vip la conduttrice e showgirl è al momento impegnata a risanare i rapporti con alcune sue inquiline, come Rosalinda Cannavò e soprattutto Giulia Salemi, con cui ha avuto forti discussioni per una vecchia vacanza in Sardegna ai tempi del suo matrimonio con Flavio Briatore. Inoltre dovrebbe arrivare a breve anche la sua decisione definitiva sulla permanenza o meno al reality. Era stata tra i primi vipponi a dirsi convinta di abbandonare il gioco alla scadenza del contratto, quindi il 4 dicembre, ma chissà. Magari le rassicurazioni di Alfonso Signorini l’hanno fatta cambiare idea. Ma veniamo al “fuori”. Sui giornali e nei salotti tv si parla spesso di Eli e nell’ultima puntata di Mattino 5 è uscito un grosso scoop. (Continua dopo la foto) Anche nella trasmissione di Federica ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Disi continua a parlare dentro e fuori la Casa. Al GF Vip la conduttrice e showgirl è al momento impegnata a risanare i rapporti con alcune sue inquiline, come Rosalinda Cannavò e soprattutto Giulia Salemi, con cui ha avuto forti discussioni per una vecchia vacanza in Sardegna ai tempi del suo matrimonio con Flavio Briatore. Inoltre dovrebbe arrivare a breve anche la sua decisione definitiva sulla permanenza o meno al reality. Era stata tra i primi vipponi a dirsi convinta di abbandonare il gioco alla scadenza del contratto, quindi il 4 dicembre, ma chissà. Magari le rassicurazioni di Alfonso Signorini l’hanno fatta cambiare idea. Ma veniamo al “fuori”. Sui giornali e nei salotti tv si parla spesso di Eli e nell’ultima puntata di Mattino 5 è uscito un grosso scoop. (Continua dopo la foto) Anche nella trasmissione di Federica ...

stanzaselvaggia : Ho osato dire che le piste da sci non possono essere la priorità con centinaia di morti al giorno e mi è arrivata u… - matteosalvinimi : Come la nonna c’è stata quando lei era bambina, così Sara ha deciso di esserci oggi per la nonna, facendole da infe… - pdnetwork : Siamo oltre la vergogna A Ciampino la maggioranza comunale composta da Lega, FdI e FI ha negato la cittadinanza ono… - startzai : RT @P101Ventures: Da @getsoplaya, una nuova iniziativa a supporto dei ristoratori: una bella storia di #innovazione, e di collaborazione tr… - AschMartina : @Sarinski_ C'è una imprenditrice abbastanza nota di Milano che lo fa tutti i giorni... e io stoicamente le scrivo a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una storia Artprice ripercorre la storia recente del mercato dell'arte attraverso Sotheby's Fortune Italia