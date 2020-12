Spezia, contro la Lazio per rompere una maledizione in questa Serie A (Di venerdì 4 dicembre 2020) La squadra di Vincenzo Italiano con un solo gol potrebbe rompere una maledizione che la sta perseguitando in questa Serie A Lo Spezia domani pomeriggio con la Lazio andrà a caccia della sua prima vittoria casalinga di questo campionato. Allo stesso tempo i bianconeri sono l’unica squadra a non essere ancora passata in vantaggio in casa in questa Serie A. I liguri infatti hanno conquistato appena due punti in incontri domestici nel torneo in corso, meglio solo del Crotone (uno). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) La squadra di Vincenzo Italiano con un solo gol potrebbeunache la sta perseguitando inA Lodomani pomeriggio con laandrà a caccia della sua prima vittoria casalinga di questo campionato. Allo stesso tempo i bianconeri sono l’unica squadra a non essere ancora passata in vantaggio in casa inA. I liguri infatti hanno conquistato appena due punti in incontri domestici nel torneo in corso, meglio solo del Crotone (uno). Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Spezia contro Spezia, contro la Lazio per rompere una maledizione in questa Serie A Calcio News 24 Verona, Juric verso il Cagliari: “In attacco gioca Di Carmine”

VERONA – Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Cagliari. Un avversario che il croato apprrezza: “Di Francesco lavora su concetti che conosce molto ...

Simone Inzaghi: "Con lo Spezia stessa grinta vista in Champions"

