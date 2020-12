Gianni Morandi rivale di Massimo Ranieri? La verità sul rapporto

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Grande attesa per il programma di, ‘Qui e adesso’ dove ci sarà anche: qual è lasul loro, sono rivali?(fonte foto: Instagram, @official)(Fonte foto: Instagram, @official)C’è grande attesa per il programma ‘Qui e adesso’, con, che va in onda stasera alle ore 21: 20 su Rai 3: tra i tanti ospiti, come Giuliano Sangiorgi e Cristiano Dell’Anna, ci sarà anche. Una trasmissione che di certo regalerà tantissime emozioni, poiché proprio le emozioni e la musica saranno i perni ...