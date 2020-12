Ultime Notizie Roma del 03-12-2020 ore 07:10 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale ed è giovedì 3 dicembre Buongiorno da Francesco vita da lei in studio Natale e Capodanno blindati nei confini comunali dal 21 dicembre al 6 gennaio blocco degli spostamenti tra le regioni divieto di raggiungere le seconde case è questo il cuore del decreto legge covid provato dal Consiglio dei Ministri che conferma la stretta per fare Scuda una possibile terza Ondata verso lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio messo gli spostamenti che in consiglio dei ministri che Si annuncia già rovente il confronto delle prossime ore con le regioni PD MoVimento 5 Stelle Leu tengono la linea dura addio a Valeria Pescara Presidente della Repubblica francese dal 1974 al 1981 grande europeista scomparsa all’età di 94 anni per complicazioni legate del covid allacciato un segno indelebile nella storia della quinta Repubblica e della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ed è giovedì 3 dicembre Buongiorno da Francesco vita da lei in studio Natale e Capodanno blindati nei confini comunali dal 21 dicembre al 6 gennaio blocco degli spostamenti tra le regioni divieto di raggiungere le seconde case è questo il cuore del decreto legge covid provato dal Consiglio dei Ministri che conferma la stretta per fare Scuda una possibile terza Ondata verso lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio messo gli spostamenti che in consiglio dei ministri che Si annuncia già rovente il confronto delle prossime ore con le regioni PD MoVimento 5 Stelle Leu tengono la linea dura addio a Valeria Pescara Presidente della Repubblica francese dal 1974 al 1981 grande europeista scomparsa all’età di 94 anni per complicazioni legate del covid allacciato un segno indelebile nella storia della quinta Repubblica e della ...

