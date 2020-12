Paolo Brosio, la confessione sulla fidanzata 22enne: “Sesso tra noi? C’è stata una passione forte, poi…” (Di giovedì 3 dicembre 2020) La relazione di Paolo Brosio con una ragazza poco più che ventenne ha creato un grande scalpore. 64 anni lui, 22 lei: nonostante i quarant’anni di differenza, i due raccontano di star vivendo una bella storia d’amore. Eppure qualcosa non torna. Maria Laura De Vitis, questo il nome della ragazza, è finita nel fuoco incrociato delle polemiche. Da una parte viene accusata di usare il nome del giornalista per farsi pubblicità. Dall’altra c’è chi è pronto a giurare il tradimento della ragazza ai danni dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. L’imprenditore Diego Granese, per esempio, ha raccontato a “Live – Non è la d’Urso” di aver baciato la modella proprio mentre Brosio era all’interno della Casa di Cinecittà: lui sostiene di avere delle prove inconfutabili, lei nega e smentisce tutto. In tutto questo, Brosio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) La relazione dicon una ragazza poco più che ventenne ha creato un grande scalpore. 64 anni lui, 22 lei: nonostante i quarant’anni di differenza, i due raccontano di star vivendo una bella storia d’amore. Eppure qualcosa non torna. Maria Laura De Vitis, questo il nome della ragazza, è finita nel fuoco incrociato delle polemiche. Da una parte viene accusata di usare il nome del giornalista per farsi pubblicità. Dall’altra c’è chi è pronto a giurare il tradimento della ragazza ai danni dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. L’imprenditore Diego Granese, per esempio, ha raccontato a “Live – Non è la d’Urso” di aver baciato la modella proprio mentreera all’interno della Casa di Cinecittà: lui sostiene di avere delle prove inconfutabili, lei nega e smentisce tutto. In tutto questo,che ...

